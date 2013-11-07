Столичные предприятия–должники погасили 65,4 млн грн задолженности по зарплате

Столичные предприятия, накопившие задолженность по заработной плате, за 10 месяцев текущего года выплатили долги на сумму 65,4 млн грн, перечислив при этом в бюджет 13,8 млн грн налога на доходы физических лиц, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

Как отмечается, выплата задолженности стала возможной после проведения индивидуальной разъяснительной работы с руководителями предприятий–должников. При этом, количество таких предприятий, по данным ГУ Миндоходов Киева, составило 1836 компаний и фирм.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, задолженность по заработной плате в Украине в сентябре после незначительного снижения в апреле-августе снова выросла на 4,1% и на 1 октября составила 1,02 млрд грн. При этом 56,7% от общей суммы долга сформировано на экономически активных предприятиях. Задолженность предприятий-банкротов составляет 38,6% от общей суммы долга. Наибольший объем задолженности – 477,4 млн грн – сформировался на промышленных предприятиях. Наименьший объем задолженности – в сфере искусства и развлечений – 1,15 млн грн.

В региональном разрезе наибольший объем задолженности сформировался в Донецкой области - 159,6 млн грн и в Киевской области – 151,8 млн грн. Наименьший объем задолженности зафиксирован в Ривненской области – 723 тыс. грн.

В конце октября Президент Украины Виктор Янукович подчеркнул необходимость решения проблемы с выплатой задолженности по заработной плате.