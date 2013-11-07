Золотовалютные резервы НБУ за октябрь сократились до 20,632 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 ноября 2013 года составили 20,632 млрд долл., что на 4,65%, или на 1,007 млрд долл., меньше показателя на 1 октября в 21,639 млрд долл, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«На размер резервов повлияли выплаты по облигациям государственного займа в размере 108 млн долл. США, погашение очередного транша кредита Международного валютного фонда в размере 651 млн долл. США в эквиваленте и валютные интервенции Национального банка Украины», - говорится в сообщении регулятора.

По информации НБУ, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 15,95%, или на 3,914 млрд долл.

В октябре по сравнению с предыдущим месяцем резервы в иностранной валюте снизились на 1,068 млрд долл., или 5,38%, - до 18,791 млрд долл., резервная позиция в МВФ сохраняется на уровне 0,03 млн долл., специальные права заимствования выросли в 2,5 раза - до 38,51 млн долл., золото - на 38 млн долл., или 2,15%, до 1,803 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ на 1 октября 2013 года составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл., меньше показателя на 1 сентября в 21,656 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 11,84%, или на 2,907 млрд долл.

По итогам 2012 года резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, НБУ до конца текущего года удержит свои золотовалютные резервы на уровне 20 млрд долл.

В то же время, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение золотовалютных резервов Национального банка Украины до 17,8 млрд долл. в 2013 году и до 12,9 млрд долл. в 2014 году, в связи с возможным ухудшением состояния платежного баланса в результате падения прямых инвестиций и чистых заимствований, в то время как погашение кредитов МВФ поглотило значительную часть резервов. По оценкам агентства, в результате курс национальной валюты по отношению к доллару США снизится в 2014 году до 8,5 грн за доллар. Другое международное рейтинговое агентство, Standard & Poor's, прогнозирует девальвацию гривни в 2014 году до 9,5 грн/долл., но при этом не уточняет предполагаемый уровень падения резервов.

В сентябре спрос на валюту на наличном рынке Украины превысил ее предложение второй месяц подряд после обратной тенденции четыре месяца подряд, в апреле-июле текущего года. В сентябре чистая покупка наличной валюты населением составила 678,7 млн долл., что в 5 раз больше показателя за предыдущий месяц в 136,2 млн долл. Национальный банк в сентябре после четырехмесячного перерыва возобновил интервенции на валютном рынке, в сентябре 2013 года объем интервенций составил 582,5 млн долл. (в эквиваленте).