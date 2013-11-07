Киев подпишет Соглашение с ЕС лишь в случае получения финансовой помощи - польский эксперт

Варшава. Украинская власть подпишет Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом лишь в случае предоставления стране соответствующей финансовой помощи, которая поможет спасти государство от финансовой катастрофы, вызванной спадом национальной экономики.

Такое мнение выразил эксперт одного из самых авторитетных аналитических центров в Польше - Osrodek Studiow Wschodnich - Аркадиуш Сарна в специальном комментарии, текстом которого располагает УНИАН.

"Игра вокруг саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе, которую ведет Киев с главными потенциальными кредитодателями - Россией и Западом, может свидетельствовать о том, что окончательное решение украинской власти по Вильнюсу будет зависеть от прогресса в вопросах финансовой поддержки, которая при нынешних макроэкономических условиях выглядит главной надеждой во избежание катастрофы государственных финансов", - написал аналитик.

Он отметил, что национальный ВВП за первые девять месяцев текущего года снизился на 1,5%, и последний квартал стал пятым подряд, когда было зафиксировано падение украинской экономики.

Уменьшение национального продукта привело к значительно меньшим доходам государственного бюджета, который вынуждает правительство сокращать также расходы и искать дополнительные источники доходов, в том числе, путем принятия непопулярных решений.

Среди них эксперт напомнил планируемое повышение цен на газ для населения, которое требует от Украины ключевой кредитор, МВФ, для выделения около 15 млрд долларов, а также возможный отказ от уменьшения налогов с 2014 года.

"1 ноября после уплаты предпоследней в 2013 году части кредита МВФ на казначейском счете оставалось лишь 410 млн гривен (около 50 млн долларов) свободных средств, что означает самый низкий их уровень за последние 10 лет", - написал аналитик.

Он также обратил внимание на долги Украины перед главным поставщиком газа, российским "Газпромом", которому "Нафтогаз" еще за августа не заплатил почти 900 млн дол.

"Несмотря на то, что импорт газа формально оплачивает государственный "Нафтогаз", В связи с его ужасным финансовым положением часто средства на оплату газа идут из государственного бюджета (через увеличение капитала компании путем дополнительных эмиссий правительственных облигаций и предоставления государственных гарантий на кредиты, которые берет компания, и пр.)", - напомнил аналитик.

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти заявляют о намерении подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября, но ЕС заявляет, что для этого сначала нужно решить дело "выборочного правосудия", символом которого является дело Юлии Тимошенко.

Российская Федерация пугает Украину катастрофическими последствиями для экономики в случае подписания этого документа и убеждает интегрироваться лучше в создаваемый ею Евразийский союз с Беларусью и Казахстаном. Россия обещает украинцам значительно меньшую цену на газ, которая занимает значительную часть в расходах ключевой отрасли украинской экономики - металлургии.