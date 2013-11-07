НБУ в октября направил на поддержку гривни 297 млн долл. - вдвое меньше предыдущего месяца

Национальный банк Украины в октябре продолжил практику валютных интервенций, которую регулятор возобновил в сентябре после 4-месячного перерыва, и направил на поддержку гривни 297 млн долл. (в эквиваленте) или вдвое меньше предыдущего месяца, сообщил регулятор на официальном сайте.

«Для сглаживания колебаний курса гривни на протяжении прошлого месяца Национальный банк Украины осуществлял валютные интервенции на межбанковском валютном рынке. Общее сальдо интервенций за октябрь текущего года было отрицательным (объем продажи валюты превысил объем ее покупки - УНИАН) и составило 297 млн долл. США», - говорится в сообщении Нацбанка.

По информации на сайте регулятора, в январе-октябре 2013 года объем чистых интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке также был отрицательным и составил 1,404 млрд долл., что почти в 4 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года в 5,407 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Нацбанк после четырехмесячного перерыва возобновил интервенции на валютном рынке, объем которых за месяц составил 582,5 млн долл. По итогам января-сентября 2013 года объем чистых интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке составил 1,107 млрд долл., что в 3,3 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года в 3,611 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 ноября 2013 года составили 20,632 млрд долл., что на 4,65%, или на 1,007 млрд долл., меньше показателя на 1 октября в 21,639 млрд долл., с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 15,95%, или на 3,914 млрд долл.

Чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в сентябре 2013 года составила 678,7 млн долл., что в 5 раз больше показателя за предыдущий месяц в 136,2 млн долл., при этом покупка наличной валюты населением превысила ее продажу второй месяц подряд – в сентябре и августе, после обратной тенденции в апреле-июле текущего года. Данные по ситуации на валютном рынке в сентябре не сообщаются.