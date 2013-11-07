НБУ: cумма операций с использованием платежных карт увеличилась на 23,3%

Сумма операций с использованием платежных карт за январь-сентябрь 2013 года увеличилась на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 649,6 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, объем безналичных операций с использованием платежных карт за январь-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 75,3% - до 108,429 млн грн, операций по получению наличных на 16,4% - до 541,161 млн грн, количество операций по получению наличных увеличилось на 3,0% - до 550 млн операций (56,8% от общего количества операций по платежным картам ), безналичных платежей - на 76,4% - до 418 млн операций (43,2% от общего количества операций по платежным картам).

Так же сообщается, что доля безналичных платежей за указанный период составила 16,7% от общей суммы операций, тогда как за 2012 год этот показатель составил 12%, а за 2011 год - 8,1%.

Согласно статистическим данным, за три квартала текущего года количество платежных карт составляло более 68 млн штук, банкоматов — 39 тыс. штук, терминалов — 195 тыс. штук. По состоянию на 1 октября 2013 года 143 банка являлись членами карточных платежных систем.

"Население постепенно привыкает к расчетам за товары, работы, услуги с использованием различных платежных инструментов, а это способствует дополнительному поступлению денег в экономику Украины, прозрачности таких расчетов и их безопасности, а также уменьшению общественных расходов на поддержку наличного денежного обращения",- цитирует пресс-служба Нацбанка заместителя директора генерального департамента информационных технологий и платежных систем Инну Тютюн.

Лидерами по объему активных платежных карт остаются «ПриватБанк» (17,280 млн карт), «Райффайзен Банк Аваль» (2,974 млн карт) и «Ощадбанк» (2,345 млн карт), которые к тому же обладают наибольшей сетью банкоматов (17,339 тыс., 3,44 тыс. и 1,80 тыс. банкоматов соответственно).

Как сообщал УНИАН, сумма операций с использованием платежных карт во втором квартале 2013 года увеличилась на 13,2% по сравнению с первым кварталом и составила 215 млрд грн. За второй квартал текущего года с использованием платежных карт было осуществлено 321 млн операций.