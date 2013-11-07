Кабмин предлагает Раде ограничить предоставление госгарантий

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ограничить объем предоставляемых государственных гарантий для финансирования инвестиционных проектов суммой, эквивалентной 5% доходов общего фонда государственного бюджета. Об этом говорится в проекте закона №3557, поданном Кабинетом министров 6 ноября.

«Для ограничения предельного объема предоставления гарантий (не более пяти процентов доходов общего фонда Государственного бюджета Украины) предлагается дополнить статью 18 новым абзацем. На текущий момент предельный объем гарантий не регулируется», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается в пояснительной записке, на сегодня объем гарантированного государственного долга Украины превышает аналогичные показатели большинства стран ЕС. «Объем прямого государственного долга Украины является одним из наиболее низких в Европе, но отношение гарантированного государственного долга к ВВП на конец 2012 года составляло 8,3%, в то время, как аналогичный среднеевропейский показатель составляет 6%», - отмечается в пояснительной записке.

В документе обращают внимание, что при сохранении ситуации, в следующие бюджетные периоды велика вероятность переложения части гарантированных обязательств на государственный бюджет. «И это притом, что в 2013 году расходы на погашение и обслуживание государственного долга запланированы в размере 31%, а по методологии МВФ и Всемирного банка показатель в 40% уже считается критическим для выполнения государством своих обязанностей», - сообщается в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, объем государственных гарантий, предусмотрены в бюджете на 2013 год составляет 50 млрд грн. Прогнозный объем номинального ВВП по итогам 2013 года оценивается на уровне более 1 трлн грн (181 млрд долл. США).