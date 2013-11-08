S&P понизило рейтинг Франции, прогноз стабильный

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Франции до "АА" с "АА+", прогноз по рейтингу стабильный.

Как сообщает Dow Jones Newswires, агентство подтвердило краткосрочный рейтинг Франции "А-1+".

"Мы полагаем, что реформы правительства Франции в сфере налогообложения, а также рынков продуктов, услуг и труда не смогут значительно увеличить среднесрочные перспективы роста страны, а сохраняющийся высокий уровень безработицы снижает возможность дальнейших мер в сфере фискальной политики", - говорится в пресс-релизе агентства.

Стабильный прогноз отражает ожидания агентства относительно приверженности правительства Франции сдерживанию госдолга, который, как предполагается, достигнет максимальной отметки в 86% от ВВП в 2015 году.

Понижение оценки кредитной способности Франции произведено через несколько дней после распространения прогнозов экономистов о том, что бюджетный дефицит стране в 2014 году не удастся уменьшить до уровня ниже 3%.

"Мы прогнозируем, что рост реального ВВП в текущем году будет близким к нулю, затем последует циклическое восстановление в среднем чуть выше, чем на 1% в 2014-2015 годах", - отмечают S&P.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу Европейской комиссии, ВВП Франции в текущем году сократится на 0,1%, в следующем году вырастет на 1,1%. В минувшем квартале экономика увеличилась на 0,5% после двух лет стагнации.

По прогнозам Кабинета министров страны, темпы роста французской экономики в следующем году не превысят 1%. Основываясь на таких ожиданиях, дефицит бюджета в этом году составит 4,1% и в 3,6% в 2014 г. В полном объеме требования ЕС по дефициту бюджета будут удовлетворены только к 2015 г.