Экономика США в третьем квартале ускорилась до 2,8%

Рост ВВП США в III квартале 2013 г. ускорился до 2,8% в пересчете на годовые темпы против 2,5% в апреле-июне. Об этом свидетельствуют данные министерства торговли страны, сообщают Вести.ru.

Тем самым подъем экономики страны стал самым максимальным с июля-сентября 2012 г.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения американского ВВП на 2%.

Бурный рост в минувшем квартале обусловлен увеличением товарно-материальных запасов компаний, рост которых за три месяца на 86 млрд долл. в годовом выражении был самым быстрым с I квартала 2012 г. и добавил 0,8 п.п. к повышению ВВП. Однако рост потребительских расходов и капвложений компаний замедлился.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который использует ФРС при оценке рисков инфляции, вырос в III квартале на 1,4% в годовом исчислении. Экономисты прогнозировали подъем показателя на 1,5% в годовом выражении.

Потребительские расходы, на которые приходится 70% ВВП США, в III квартале выросли 1,5% в пересчете на годовые темпы. Эксперты ожидали замедления роста показателя до 1,6% с 1,8% во II квартале.

Аналитики ожидают роста экономики США в 2% в пересчете на годовые темпы в IV квартале.