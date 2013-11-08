Торговый профицит Китая вырос до годового рекорда

Экспорт из Китая в октябре вырос сильнее ожиданий, а профицит торгового баланса стал максимальным за 2013 год. Хотя темпы роста импорта ускорились, хорошие показатели по экспорту помогают поддерживать восстановление экономики, сообщают Вести.ru.

Объем зарубежных поставок в годовом выражении в октябре вырос на 5,6%, свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали рост всего на 1,7%. В сентябре показатель неожиданно упал на 0,3%.

Импорт в октябре вырос на 7,6%, а профицит торгового баланса достиг 31,1 млрд долл., что стало максимальным показателем в текущем году.

Новые данные свидетельствуют о сильном мировом спросе, и это должно укрепить уверенность в достижении цели по росту в этом году на уровне 7,5%, а также ослабить давление на правительство, связанное с необходимостью стимулирования внутреннего потребления и инвестиций.

Напомним, что завтра состоится ключевая встреча Компартии Китая, продлится она 4 дня. В ходе встречи должны быть обнародованы приоритеты экономической политики на ближайшее десятилетие.

"Показатели по экспорту Китая говорят о некотором – хотя еще и не решающем – улучшении спроса", - отметил главный экономист по Китаю Royal Bank of Scotland Луи Куиджс. Он также добавил, что рост импорта отражает увеличение спроса в Китае.

При этом сейчас данные по экспорту занижают истинную картину примерно на 2 процентных пункта, из-за того что в 2012-2013 гг. данные были искусственно завышены компаниями, сказал Куиджс.

В прошлом месяце премьер-министр Ли Кэцян заявил, что Китай не может игнорировать важность экспорта, так как этот сектор поддерживает 30 млн рабочих мест.

"Если экспорт сократится быстро, будут проблемы с занятостью", - сказал он.

Экономисты ожидают роста экономики Китая в этом году на 7,6%. В 2012 г. показатель вырос на 7,7%, а аналогичные темпы роста были в 1999 г., когда ВВП рос самыми слабыми темпами с 1990 г. При этом в 2014 г. темпы роста могут снизиться до 7,4%.