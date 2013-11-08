Профицит торгового баланса Германии достиг максимума с июня 2008 года

Профицит внешнеторгового баланса Германии в сентябре 2013 года без учета корректировок составил 20,4 миллиарда евро, что является максимальным показателем с июня 2008 года, сообщает Федеральное статистическое бюро страны.

Аналитики ожидали, что показатель без учета корректировок увеличится до 15,4 миллиарда евро. При этом профицит с учетом всех корректировок составил 18,8 миллиарда евро, передает ПРАЙМ.

В отчете отмечается, что объем экспорта из Германии в сентябре составил 94,7 миллиарда евро, что на 1,7% больше августовского показателя. Объем импорта за тот же период снизился на 1,9% в месячном исчислении - до 74,3 миллиарда евро.

Экспорт из Германии в страны ЕС в сентябре увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 54,8 миллиарда евро, объем импорта из стран Евросоюза вырос на 2,6% - до 48,2 миллиарда евро. Немецкий экспорт в страны еврозоны вырос на 4,4% в годовом исчислении - до 35,3 миллиарда евро, импорт возрос на 1,8% - до 33 миллиардов евро.

Экспорт в третьи страны (не входящие в ЕС) составил в отчетном месяце 39,8 миллиарда евро, что на 1,2% выше показателя за сентябрь 2012 года. Импорт из третьих стран снизился на 5,2% - до 26,1 миллиарда евро.

Как сообщал УНИАН, объем промышленного производства в Германии в сентябре сократился по сравнению с августом на 0,9% с учетом сезонных колебаний, а в годовом выражении - вырос на 1%.