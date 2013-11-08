За нарушение правил предоставления отчетности по единому соцвзносу будут штрафовать на 340-680 грн

Нарушение правил предоставления отчетности по единому социальному взносу на общеобязательное социальное страхование, а именно – несоблюдение сроков предоставления отчетности или использование неправильной формы подачи отчетности, влечет за собой административную ответственность плательщиков ЕСВ и наложение штрафа в размере от 20 до 40 необлагаемых налогом минимумов, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

«Неподача, несвоевременная подача отчетности или подача отчетности не по установленной форме влечет наложение штрафа в размере от 20 до 30 необлагаемых налогом минимумов (340-510 грн). Повторное нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере от 30 до 40 минимумов (510- 680 грн)», - говорится в разъяснении ГУ Миндоходов Киева.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2013 года администрирование ЕСВ перешло от органов Пенсионного фонда в сферу деятельности Министерства доходов и сборов Украины. Именно с этого периода суммы начисленного единого взноса подлежат уплате на счета органов Миндоходов, открытые в Главных управлениях Государственного казначейства Украины. В конце октября министр доходов и сборов Украины Александр Клименко отмечал, что переход администрирования единого социального взноса от органов Пенсионного фонда к Министерству доходов и сборов Украины прошло успешно, и все плательщики ЕСВ, количество которых составляет 3,9 млн предприятий и граждан, подали отчеты вовремя. Он сообщил, что в течение октября объем платежей по ЕСВ составил 12,7 млрд грн, а все суммы были оперативно распределены по всем социальным фондам.

По информации ГУ Миндоходов Киева, в столице объем платежей по ЕСВ в октябре составил 1,7 млрд грн. Причем 75,5% отчетов были поданы в органы Миндоходов через Интернет.