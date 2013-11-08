S&P изменило прогноз по рейтингам «Кредобанка» и «Альфа-Банка»

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's вслед за снижением суверенного рейтинга Украины и прогноза по нему до «негативного» пересмотрела прогноз по рейтингам двух украинских банков «Кредобанк» и «Альфа-Банк», снизив его также до «негативного» со «стабильного». Об этом говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

«Одновременно мы подтвердили долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банков на уровне «B-/C» и их рейтинги по национальной шкале на уровне «uaBBB-», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Кредобанк - это дочерняя структура польского банка Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A., а «Альфа-Банк» - дочерний банк Консорциума «Альфа-Групп». В этой связи участие иностранных инвесторов в капитале банков является позитивным фактором для развития их систем риск-менеджмента и устойчивости бизнес-позиции двух структур. «Вместе с тем мы считаем, что деятельность этих банков по-прежнему зависит от экономического климата в Украине. По нашему мнению, и без того низкое качество активов обоих банков может еще более ухудшиться в случае ухудшения экономических условий в стране», - говорится в сообщении агентства.

По мнению аналитиков агентства, в дальнейшем понижение суверенных рейтингов Украины по любой причине окажет аналогичное влияние на рейтинги указанных банков. Вместе с тем, пересмотр прогноза до «стабильного» возможен в случае снижения давления, связанного с потребностями правительства во внешнем финансировании.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В». Прогнозы по рейтингам - негативные.

Вслед за снижением суверенных рейтингов агентство также пересмотрело рейтинги и прогнозы для Киева, Днепропетровска, Ивано-Франковска, Крыма, для горнорудной компании Ferrexpo и компании Fintest Trading. Последней был присвоен «ССС+» с негативным прогнозом.

Сегодня, 8 ноября, Standard & Poor's Ratings Services снизило долгосрочные кредитные корпоративные рейтинги двух крупнейших украинских агрохолдингов «Мрия» и «Мироновский хлебопродукт» (МХП) до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом для обоих холдингов.