Неподписание соглашения с ЕС приведет к оттоку капитала из Украины - эксперт

Если соглашение об ассоциации с ЕС подписано не будет, Украину ждет отток капитала, валютные проблемы и снижение динамики экономического роста, считает директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе круглого стола: «ЗСТ с ЕС отменяется? Что дальше? Экономический прогноз».

“Это прежде всего отток капиталов. Причем этот отток произойдет за оттоком российского капитала, который и в прошлом году был, и в этом году есть. Следующий момент – это валютные проблемы. То, что сейчас есть – администрирование на валютных рынках, конечно же, покажется легкой прогулочкой. И следующий момент – более глубокая консервация слабой экономической динамики, которая сегодня есть и дальше будет неизбежно продолжаться, так как источников для роста в этом контексте не было и не появится”, - сказал Юрчишин.

Он также отметил, что если соглашение подписано не будет, то существенно ограничатся возможности для заимствований на внутренних рынках. Украина сможет получать средства от России, причем взамен активов.

“К сожалению, в случае неподписания, по сути, единственные ресурсы Украина может иметь, если откроется для России. Долги за активы, долги за собственность... Порты дорого стоят, особенно украинские. Россия хочет выйти на порты теплых морей. Скорее всего, что здесь будет работать и механизм целевой приватизации”, - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти заявляют о намерении подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября, но ЕС заявляет, что для этого сначала нужно решить дело "выборочного правосудия", символом которого является дело Юлии Тимошенко.