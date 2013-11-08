Межбанк закрылся укреплением гривни к евро

В пятницу, 8 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,1990/8,2020 грн/долл. по сравнению с 8,1995/8,2020 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 10,9985/11,0065 грн/евро с 11,0065/11,0135 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2519/0,2524 грн/рубль с 0,2520/0,2525 на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,5240 (+0.1715).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3390/1,3430.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,2035/8,2065 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 10,9670/10,9750 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2536/0,2541 грн/рубль.