Кредитование реального сектора экономики выросло вдвое

Общий объем кредитов, предоставленный за 10 месяцев 2013 года реальному сектору экономики, увеличился более чем на 8%, что практически вдвое больше прироста за аналогичный период прошлого года (4,4%), сообщила журналистам заместитель директора департамента нормативно-методологического обеспечения банковского регулирования и надзора Оксана Присяженко.

По словам Присяженко, в 2013 году банковская система продолжает демонстрировать позитивные тенденции, как и в предыдущие два года, увеличиваются объемы эффективных операций и объемы привлеченных средств.

“Следует отметить, что в текущем году проявились позитивные тенденции именно в кредитовании реального сектора экономики банковской системой. Общий объем кредитов, которые предоставлены реальному сектору, увеличились более чем на 8%. В прошлом году этот рост за соответствующий период составил 4,4%”, - сказала она.

По словам чиновника, банки активнее кредитуют реальный сектор экономики, чем потребителей.

“Если анализировать объемы кредитования, то кредиты в экономику составляют около 51 млрд грн, а потребительские кредиты - около 6 млрд грн”, - сказала она.

Присяженко отметила, что в последнее время есть дискуссионный вопрос относительного того, что банки осуществляют преимущественно потребительское кредитование. Но банки, диверсифицируя свои портфели, размещают средства как в экономику, так и предоставляют кредиты физическим лицам.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании правительства 23 октября назвал недостаточным уровень кредитования украинской экономики. Азаров поручил первому вице-премьеру Сергею Арбузову совместно с Нацбанком представить на рассмотрение правительства предложения по развитию кредитования, в том числе по механизмам удешевления кредитного ресурса для предприятий до конца года до 14% годовых, поскольку, по его мнению, привлекать финансовые ресурсы под 20% годовых может себе позволить только спекулятивный бизнес.

Согласно данным НБУ, в январе-сентябре 2013 года общий объем кредитов субъектам хозяйствования вырос на 7,1%, что вдвое больше прироста за аналогичный период прошлого года (3,5%). Средневзвешенная процентная ставка по кредитам субъектам хозяйствования в нацвалюте в октябре 2013 года (по состоянию на 25 октября) снизилась до 14,3% с 16,7% в декабре 2012 года.

По информации Нацбанка, общий объем остатков по кредитам банковской системы в сентябре вырос на 13,4 млрд грн, или на 1,6% (с начала года - на 6,1%) - до 859,1 млрд грн, в том числе по кредитам юрлицам - на 2,0% (с начала года - на 7,1%) - до 670,6 млрд грн. В то же время, средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в национальной валюте, выросла на 0,2 п.п. - до 15,21% (с 15,02% в августе), по кредитам в иностранной валюте – снизилась на 0,08 п.п. - до 9,66% (с 9,74%).