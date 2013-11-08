Покупка валюты населением за месяц снизилась в три раза

Чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в октябре 2013 года составила 216 млн долл., что в 3 раза меньше показателя за предыдущий месяц в 678,7 млн долл., сообщил Национальный банк Украины на официальном сайте.

По информации НБУ, покупка наличной валюты населением превышает ее продажу третий месяц подряд – в августе-октябре, после обратной тенденции в апреле-июле текущего года.

В октябре объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 3,452 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,618 млрд долл., продали - на 1,834 млрд долл.

В то же время, по итогам января-октября текущего года чистая покупка валюты населением составила 1,157 млрд долл. (в эквиваленте),что в 7,3 раза ниже показателя также чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года в 8,454 млрд долл. (в эквиваленте).

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в октябре снизились на 87,9 млн долл. и по состоянию на 1 ноября 2013 года составили 22,890 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в сентябре 2013 года составила 678,7 млн долл., что в 5 раз больше показателя за предыдущий месяц в 136,2 млн долл., при этом покупка наличной валюты населением превысила ее продажу второй месяц подряд – в сентябре и августе, после обратной тенденции в апреле-июле текущего года.

Национальный банк Украины в октябре продолжил практику валютных интервенций, которую регулятор возобновил в сентябре после 4-месячного перерыва, и направил на поддержку гривни 297 млн долл. (в эквиваленте) или вдвое меньше предыдущего месяца.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 ноября 2013 года составили 20,632 млрд долл., что на 4,65%, или на 1,007 млрд долл., меньше показателя на 1 октября в 21,639 млрд долл., с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 15,95%, или на 3,914 млрд долл.