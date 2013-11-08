В Беларуси инфляция за 10 месяцев составила 12%

Минск. В Беларуси инфляция в октябре 2013 года составила 1,9%, сообщили УНИАН в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Так, индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре по отношению к сентябрю 2013 года составил 1,9%, к декабрю 2012 года – 12%.

«Цены на продовольственные товары в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 1,9%, по сравнению с декабрем прошлого года они увеличились на 9,6%. Цены на непродовольственные товары в октябре по сравнению с сентябрем стали выше на 0,7%, с декабрем 2012 года – на 6,2%», - отмечает Белстат.

Справка УНИАН. Согласно прогнозу белорусского правительства, инфляция в 2013 году должна составить не более 12%.

По итогам прошлого года она была на уровне 21,8%. Инфляция в Беларуси в январе 2013 года составила 3%, в феврале – 1,2%, в марте – 1,1%, в апреле – 0,5%, в мае – 0,7%, в июне – 0,3%, в июле – 1%, в августе – 0,1%, в сентябре – 1,7%.