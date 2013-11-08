Fitch прогнозирует нулевой рост экономики Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует нулевой рост экономики Украины по итогам 2013 года и рост в 1,5% по итогам 2014 года.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.

«Fitch прогнозирует нулевой рост ВВП в 2013 году и рост в 1,5% в 2014 году за счет роста внешнего спроса. Кроме того, уверенности в росте ВВП в следующем году может добавить рост инвестиций, возможный в случае, если Украина подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС в ноябре текущего года», - говорится в сообщении Fitch.

Кроме того, Fitch спрогнозировал девальвацию курса гривни до 9 грн за доллар к концу 2014 года. «В целом финансовая система сможет справиться с девальвацией на уровне 10-15% при сохранении текущих рейтингов», - говорится в сообщении Fitch.

Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services с начале ноябре спрогнозировало рост реального ВВП Украины по итогам 2013 года на уровне 1% при прогнозном объеме номинального ВВП по итогам 2013 года на уровне 181 млрд долл. США. рост экономики в 2014 году составит 1,5%, а в 2015 и 2016 годах – по 3,5% ежегодно.

Standard & Poor's Ratings также снизило суверенный рейтинг Украины до уровня «В-» с негативным прогнозом. В своих оценках аналитики агентства исходили из того, что в текущей ситуации рост государственного долга может вырасти на 6% до 40% ВВП, а курс гривни по итогам 2014 года вырасти до 9,5 грн за доллар.

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