Миндоходов заявляет о штатной работе таможенных сканеров в Одесском порту

Министерство доходов и сборов Украины в ответ на сообщения о некачественном использовании мобильных сканирующих систем на таможенных пунктах Одесского и Ильичевского морских торговых портов и об образовании очередей, заявило о штатной работе всех сканеров и сохранении времени сканирования грузов на уровне 2-5 минут.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Миндоходов.

«По состоянию на 12 часов 8 ноября все сканирующие системы на территории Одесского порта загружены в штатном режиме. Контейнерные терминалы Одесского порта - ГПК Украина, Бруклин-Киев, Евротерминал и территория таможенного оформления №3 (Одария) наполнены в штатном режиме. Контейнеры с грузами проходят сканирование в течение 2-5 минут», - говорится в сообщении Миндоходов.

В министерстве подчеркнули, что за минувшие сутки (7 ноября) отсканированы 730 контейнеров и транспортных средств, из них 504 в Одессе, 176 - в Ильичевске и 50 – в порту Южный. На территории Евротермнала, как отмечается, остаются 150 машин, что составляет 60% максимальной загрузки.

В министерстве отметили, что штатная «очередь» автомобилей к сканерам составляет 30 автомобилей. Вместе с тем, сегодня очередь составила 50 автомобилей. «Это было вызвано временными техническими неисправностями, которые были устранены в течение часа», - подчеркнули в Миндоходов и отметили, что на текущий момент работа сканеров ведется в штатном режиме.

В Миндоходов также сообщили, что на сегодня в Одесской области работают 9 мобильных сканирующих систем: 2 – в Евротерминале (Одесса), 3 - в Одесском морском торговом порту, 2 – в Ильичевском морском торговом порту, 1 – в терминале ЗАЗ "Ильичевск", 1 – в порту "Южный".

Справка УНИАН. Система сканирования грузов в режиме импорт и транзит и частично экспорт внедрен с 5 августа текущего года. Среднесуточный пропуск контейнеров и грузовиков составляет 150 машин в выходные дни и 550 машин в рабочие дни – в зависимости от пропускной способности порта, где стоит сканер, а также наличия оригиналов документов для прохождения таможенных процедур.

Среднесуточный объем таможенных платежей, которые приходится доначислять по результатам сканирования и коррекции таможенной стоимости грузов, составляет 4,8 млн грн.

Само по себе сканирование является бесплатным. Кроме того, оно не требует разгрузки и погрузки грузов, которая обходится грузовладельцам в среднем от 1500 до 15000 грн за одно транспортное средство.