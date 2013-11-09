Франция предложила отказаться от купюр в 5 евро в пользу монет

Вывести из обращения бумажные банкноты достоинством пять евро и перейти на чеканку металлических монет предложил Парижский монетный двор. Как заявил сегодня его глава Кристоф Бо, за счет такой реформы вся зона евро могла бы сэкономить существенную сумму денег, учитывая дешевизну чеканки по сравнению с печатью купюр, передает ИТАР-ТАСС.

"Если бы мы заменили все купюры в пять евро на монеты, зона евро в совокупности сэкономила бы 10 млрд евро", - заявил агентству Франс Пресс руководитель Парижского монетного двора. Как он подчеркнул, главным преимуществом такого нововведения является долговечность металла: такие монеты в среднем могут находиться в обороте до 40 лет, тогда как бумажные деньги изнашиваются всего за год и требуют, таким образом, постоянной замены.

Своим предложением Бо уже поделился с коллегами из других стран зоны евро, однако пока он не заручился поддержкой властей собственной страны. Ранее Парижский монетный двор уже выступал с аналогичным предложением. В 2011 году эту идею французской стороны поддержали монетные дворы Дании, Италии и Испании. Однако тогда решительно против данной инициативы выступил Европейский центральный банк.