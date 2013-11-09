США создают регулятор по ликвидации системообразующих банков

Регуляторы в США работают над созданием организации, которая займется в случае необходимости упорядоченной ликвидацией так называемых системообразующих финансовых институтов, заявил в пятницу в Вашингтоне председатель совета управляющих Федеральной резервной системы Бен Бернанке, передает РИА «Новости».

По его словам, подобный шаг позволит закрывать банки без хаоса, который последовал за банкротством инвестбанка Lehman Brothers в 2008 году и привел к мировому финансовому кризису.

"Во время кризиса из-за отсутствия адекватного процесса ликвидации для обанкротившихся системообразующих финансовых институтов политикам осталось только два ужасных выбора - спасти эти институты или позволить потенциально дестабилизирующий коллапс", - сказал Бернанке. По его словам, заслуживающий доверия механизм ликвидации снизит неопределенность, повысит дисциплину рынков и сократит моральные риски, когда государство вынуждено спасать банки-банкроты, чтобы не обрушить финансовую систему.

Бернанке выступал на экономической конференции в МВФ на обсуждении, где также участвовали выдающиеся экономисты Стенли Фишер, Лоуренс Саммерс и Кеннет Рогофф. Глава ФРС в своей речи не делал прогнозов по экономике или монетарной политике. Бернанке, известный ислледователь экономической истории США первой половины ХХ века, сосредоточился на сравнении кризиса 2008 года и банковской паники 1907 года, которая привела к созданию американского Центробанка в 1913 году.