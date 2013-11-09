Moody's повысило кредитную перспективу Португалии до "стабильной"

Рейтинговое агентство Moody's пересмотрело кредитную перспективу Португалии в сторону повышения - до "стабильной". Соответствующее сообщение распространено сегодня на европейских финансовых рынках, передает ИТАР-ТАСС.

При этом суверенный кредитный рейтинг Португалии оставлен без изменения - на уровне Ва3.

Повышение кредитной перспективы с "негативной" до "стабильной" делает маловероятным дальнейшее снижение в ближайшие месяцы суверенного кредитного рейтинга этой страны зоны евро.

В комментарии к своему решению аналитики Moody's отмечают, что "в португальской экономике происходит медленный процесс оздоровления, когда увеличивается экспорт, а безработица сокращается". "В 2014 году рост ВВП Португалии способен составить 0,7%", - подчеркнули они.