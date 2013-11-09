Румыния может пересмотреть соглашение с МВФ

Президент Румынии Траян Бэсеску потребовал от правительства пересмотреть соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) по стимулированию экономического роста, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Результаты переговоров, проведенных правительством с фондом, оставляют желать лучшего. Достигнутые договоренности не оставляют шансов для восстановления румынской экономики и из-за роста цен приведут к потере денег в гораздо большем размере, нежели мы получим от кредиторов", - заявил в субботу журналистам глава Румынии.

По его словам, правительство плохо продумало свои обязательства, оставив много спорных моментов, что и будет тормозить рост экономики. "Прошу кабинет министров проанализировать возможность пересмотра принятых перед МВФ обязательств. Если нужен мой опыт, то я в их распоряжении", - заключил Бэсеску.

На этой неделе глава миссии МВФ в Румынии Андреа Шехтер высказалась против планов правительства снизить налоги для стимулирования экономического роста. "Для этого еще не пришло время", - сказала она по итогам переговоров с кабинетом. Шехтер считает, что меры румынского правительства не создают главную предпосылку преодоления кризиса - не стимулируют внутреннее потребление, которое остается слабым, а страна с 20-миллионным населением по- прежнему зависима от экспорта.

В 2010 году МВФ предоставил переживающей тяжелейший кризис Румынии стабилизационный кредит в 20 млрд евро, но потребовал от правительства резко сократить расходы на социальные нужды, повысить налоги, осуществить масштабную приватизацию в энергетике, горнодобывающей, химической и других отраслях. По результатам прошедших в июле нынешнего года переговоров с МВФ правительство Румынии взяло на себя обязательство сократить финансирование государственных органов, увеличить акцизы на алкоголь, бижутерию и дорогие автомобили и другие товары.

Рекомендованная внешними кредиторами "политика затягивания поясов" вызвала массовые акции протеста в Румынии, после которых в отставку с начала 2012 года были отправлены два правительства. В мае прошлого года к власти пришел оппозиционный президенту Траяну Бэсеску Социал-либеральный союз, сформировавший новый кабинет во главе с лидером социал-демократов Виктором Понтой.