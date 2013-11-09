Инфляция в Китае выросла до 3,2%

Цены на потребительские товары в Китае в октябре 2013 года выросли на 3,2% в годовом исчислении, что на 0,1 процентных пункта больше показателя инфляции в сентябре, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР, передает РИА «Новости».

Рост цен на товары составил 3,2%, услуги подорожали на 3,1%. Больше всего выросли цены на продукты питания - 6,5% по сравнению с октябрем 2012 года. Индекс потребительских цен в городах вырос на 3,2%, в сельской местности - на 3,3%. По сравнению с сентябрем цены в октябре выросли на 0,1%.

В январе-октябре рост потребительских цен составил 2,6% по сравнению с первыми 10 месяцами 2012 года.

В 2012 году инфляция составила 2,6%. Власти поставили задачу в 2013 году удержать рост цен на уровне 3,5%.