Американский инвестфонд Franklin Templeton приобрел гособлигации Украины на 5 млрд долл. - СМИ

Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton приобрел 20% внешнего долга Украины, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

В августе фонд купил на мировом финансовом рынке государственные облигации Украины на номинальную сумму в 5 млрд долл., что составляет пятую часть всего госдолга страны. Сумма сделки не разглашается.

Как пишет издание, представители Кабмина уже посетили штаб-квартиру фонда в Калифорнии с целью обсудить подробности дальнешего сотрудничества.

Фонду также принадлежат облигации Ирландии, купленные по время финансового кризиса.

По мнению журналистов FT, вопрос дефолта Украины - это вопрос времени, и его решение во многом зависит от того, сможет ли Украина договориться о программе кредитования МВФ, пойдет ли на то, чтобы получить помощь со стороны России, или провалит оба варианта развития событий.

«Час «Ч» может наступить завтра, на следующей неделе или через месяц. Но факт в том, что Украина не способна в одиночку противостоять оттокам капиталов. Ей потребуется помощь третьей стороны – будь то России или МВФ», - приводит FT комментарий Паоло Батори, старшего специалиста по стратегиям компании Morgan Stanley.

В тоже время FT прогнозирует, что Украина на текущий момент испытывает серьезное давление со стороны России вследствии сближения с Европейским Союзом. «Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС в конце текущего месяца может ускорить решение о сотрудничестве с МВФ и в долгосрочной перспективе даст существенный толчок к развитию экономики страны», - отмечает газета.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за сентябрь 2013 года выросла на 708 млн долл., или на 1,04%, - до 69,060 млрд долл. (552,001 млрд грн).

Украина ожидает подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, предусматривающего построение зоны свободной торговли, 28 ноября на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. По мнению премьер-министра Николая Азарова, большинство условий для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС уже реализованы, и поэтому ответственность за возможный срыв подписания соглашения «лежит на европейских политиках».

Справка УНИАН. Инвестиционный фонд Franklin Templeton – глобальный инвестиционный фонд, работающий на рынке порядка 65 лет и имеющий штаб-квартиру в США (Сан-Франциско). Офисы фонда расположены в 35 странах, при этом специалисты фонда работают и предоставляют услуги в 150 странах. Своей ключевой особенностью фонд называет опыт диверсификации вложения средств.

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