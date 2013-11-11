Золото значительно подешевело на фоне позитивных статданных из США

Стоимость золота значительно снизилась на фоне статданных по безработице в США.

К закрытию торгов в пятницу, 8 ноября, декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 23,9 доллара, или 1,8%, - до 1284,6 доллара за тройскую унцию. За неделю стоимость золота снизилась на 2,2%, передает ПРАЙМ.

По сообщению Министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 204 тысячи в октябре при прогнозе в 120 тысяч.

"Сказать, что октябрьские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе превзошли прогнозы - значит не сказать ничего. После сильной статистики по ВВП, они усилили вероятность сокращения стимулирования ФРС до конца текущего года", - заявил аналитик трейдерской группы GFT Markets Фавад Разакзада.

Как сообщал УНИАН, в конце октября т.г. Федеральная резервная система США сохранила диапазон ключевой процентной ставки в пределах 0,00-0,25% годовых и объем выкупа активов на уровне 85 миллиардов долларов в месяц.

В сопроводительном заявлении американский центробанк, как и раньше, пообещал удерживать ставку в диапазоне 0,00-0,25% до тех пор, пока уровень безработицы превышает 6,5%, а ожидаемая инфляция - не превышает 2,5%.