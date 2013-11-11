Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

Динамика пары EUR/USD на текущей неделе в основном будет определяться поведением доллара на рынке, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, в течение недели евро может находиться в диапазоне 1,3270–1,3450. Средний курс продажи наличного евро в этом случае будет в пределах 11,03 – 11,18 грн.

На текущей неделе американская валюта может несколько укрепиться на фоне повышения девальвационных настроений населения Украины ввиду решения правительства расширить диапазон колебания курса с верхней границей в 8,5 грн. Средний курс продажи наличного доллара на текущей неделе будет в рамках 8,205– 8,218 грн.

Для российской валюты текущая неделя также может быть умеренно волатильной. В связи с отсутствием важных экономических данных со стороны США и еврозоны стоимость рубля консолидируется вблизи текущей отметки. Средний курс продажи наличного рубля, вероятно, будет находиться в рамках 0,252 – 0,26 грн.