Азаров подсчитал, что Украине для перестройки экономики нужно 160 млрд евро

Украине для модернизации и перестройки экономики для осуществления конкурентного товарооборота со странами Евросоюза сегодня нужно иметь около 160 млрд евро, заявляет премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 9 ноября в Донецке, выступая на конференции Донецкой областной Партии регионов.

Говоря об украинской экономике, премьер-министр сказал: «В течение 10-15 лет мы должны перестроить нашу экономику, наше производство с тем, чтобы наши товары были конкурентными на рынке Европейского Союза». При этом он подчеркнул: «Если этого не будет, тогда эта зона свободной торговли обернется для нас колоссальными экономическими потерями. Потому что мы тоже открываем свои границы для высоко конкурентной европейской промышленности. И она минует наши барьеры и пойдет на наш рынок. Устоят ли наши предприятия в этой ситуации? Или мы останемся сырьевым придатком? Вот проблема на самом деле где».

Поэтому, по словам премьер-министра, сегодня в Украине первостепенной стоит задача модернизации промышленности, на что необходимы большие деньги. «И если мы сумеем и способны найти колоссальные финансовые ресурсы – примерно по оценкам это 160 млрд евро. Если сумеем в историческом плане достаточно быстро перестроить свою экономику, значит, зона свободной торговли обернется для нас выигрышем, мы поднимемся в конкурентном плане, мы станем мощным государством. Это надо понимать и четко отдавать себе в этом отчет», - заявил Азаров.

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти заявляют о намерении подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября, но ЕС заявляет, что для этого сначала нужно решить дело "выборочного правосудия", символом которого является дело Юлии Тимошенко.

Ранее советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев заявил, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС означает дефолт для Украины, предотвращение которого потребует от Европейского Союза не менее 35 млрд долл.

На прошлой неделе эксперт одного из самых авторитетных аналитических центров в Польше - Osrodek Studiow Wschodnich - Аркадиуш Сарна высказывал мнение, что украинская власть подпишет Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом лишь в случае предоставления стране соответствующей финансовой помощи, которая поможет спасти государство от финансовой катастрофы, вызванной спадом национальной экономики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Азаров обещает честно сказать, «куда и на что тратились деньги» в стране

Европа не помогает Украине в решении проблем в виду ограничения экспорта в Россию - Азаров