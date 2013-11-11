В Японии вырос профицит платежного баланса

Профицит текущего счета платежного баланса Японии неожиданно вырос в сентябре до самого высокого уровня с апреля на фоне того, что ослабление иены привело к росту доходов от зарубежных инвестиций.

Положительное сальдо выросло на 14,3% по сравнению с годом ранее и составило 587 млрд иен (5,9 млрд долл.), сообщают Вести.ru.

Экономисты ожидали показателя на уровне 401 млрд иен.

Доходы выросли на 24,6% в годовом выражении благодаря высоким процентным доходам и дивидендам от иностранных инвестиций.

Сальдо торгового баланса остается дефицитным в течение самого длительного периода с 1964 года. Связано это с тем, что Япония увеличила импорт топлива из-за закрытия атомных электростанций после катастрофы на Фукусиме.

Иена незначительно изменилась и сейчас торгуется на уровне 99,08 за доллар. При этом в годовом выражении курс упал почти на 20%.

Премьер-министру Японии Синдзо Абэ необходимо добиться устойчивого роста в третьей по величине экономике мира в связи с увеличением НДС в апреле следующего года.

По прогнозу Банка Японии, японская экономика в 2013 финансовом году, который завершится 31 марта 2014 г., вырастет на 2,7%, в 2014 финансовом году ВВП вырастет на 1,5%.

Что касается инфляции, то эксперты регулятора ждут ускорения инфляции с учетом повышения налога на потребление уже в следующем году. Согласно прогнозу общая инфляция вырастет до 3,3%, а в 2015 фингоду снизится до 2,6%. При этом без учета повышения налога средняя инфляция в 2015 фингоду составит 1,9%. В следующем году ожидается показатель на уровне 1,3%.