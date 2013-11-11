Франция разместит облигации на 4,5 млрд евро для спасения банка

Французское правительство выпустит облигации на общую сумму 4,5 млрд евро (6 млрд долл.) для погашения долгов и предотвращения краха банка Credit Lyonnais, заявил 10 ноября министр финансов страны Пьер Московичи, передают Вести.ru.

Государству следует решить проблему оставшихся долгов банка к концу 2014 г., однако меры решили принять уже в этом году, отметил представитель Минфина.

Московичи сообщил, что он предоставит законопроект о внесении поправок в бюджет-2013, в рамках которых будет предусмотрено выпуск новых долговых обязательств.

“Почему? Потому что у нас сейчас есть исключительные условия заимствований, - заявил Московичи на 5 канале французского телевидения. - Мы должны оставить это в прошлом”.

Налогоплательщики серьезно пострадали, когда некогда государственный кредитор получил пакет финансовой помощи, после того как в середине 1990-х потеряли миллиарды франков. В 2003 г. другой французский банк Credit Agricole выкупил Credit Lyonnais.

Доходность 10-летних французских облигаций зафиксирована на уровне 2,2%, страна может заимствовать по рекордно низким ставкам, несмотря на то что рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило ее кредитный рейтинг до "АА" с "АА+".

Газета Le Parisien, которая впервые сообщила о проблеме долга, сообщила, что проблемы банка Credit Lyonnais, с которыми он столкнулся еще в 1993 г., обошлись французским налогоплательщикам в общей сложности в 14,7 млрд евро.