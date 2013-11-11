Власти США могут оштрафовать Bank of America почти на 900 млн долл.

Правительство США немерено оштрафовать банковского гиганта Bank of America (BofA) на 864 миллиона долларов по делу о мошенничестве в ипотечном секторе, сообщает Прайм со ссылкой на The Wall Street Journal.

Согласно изданию, дело касается программы Hustle, созданной подразделением Countrywide, для того, чтобы ускорить продажу кредитов ипотечным агентствам Fannie Mae и Freddie Mac с августа 2007 по апрель 2008 года.

"Правительство полагает, что Countrywide систематически пренебрегало контролем качества в пользу скорости и стремилось увеличить прибыль, в то время как рынок ипотечных кредитов начал разрушаться", - говорится в сообщении.

Bank of America Corp., основанный в 1904 году, является многопрофильным финансовым институтом, обслуживающим клиентов более чем в 150 странах. Общее количество отделений банка в мире составляет порядка шести тысяч, а штат насчитывает более 170 тысяч сотрудников. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.