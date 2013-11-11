Понижение суверенного рейтинга Fitch Ratings повысило стоимость внешних займов для Украины

Доходность 10-летних украинских еврооблигаций выросла почти до 10% в пятницу вечером, вследствие снижения международным рейтинговым агентством Fitch Ratings суверенного рейтинга Украины до уровня «B-» с негативным прогнозом, пишет Financial Times.

«Понижение рейтингов влияет на финансовые рынки страны. Доходность 10-летних украинских еврооблигаций, которая движется обратно пропорционально их стоимости, выросла почти до 10% в пятницу вечером», - отмечается в сообщении.

По информации издания, стоимость страховки от дефолта по украинским облигациям является одной из самых высоких в мире, и согласно ожиданиям большинства аналитиков и инвесторов, в ближайшее время Украина будет вынуждена прибегнуть к помощи Международного валютного фонда или использует «российский» сценарий решения проблемы.

"Они сталкиваются с валютным кризисом и кризисом финансирования. Украина не располагает средствами для борьбы с новой волной оттока и нуждается в помощи третьей стороны, будь то Россия или МВФ", - приводятся в сообщении слова старшего стратегического аналитика Morgan Stanley Паоло Батори.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины до уровня «В-» с негативным прогнозом 8 ноября. По мнению агентства, Украина продолжает наращивать дефицит платежного баланса и искусственно сдерживать курс гривни, при этом приток внешнего капитала вряд ли компенсирует потерю объема резервов.

Международное агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до уровня «B-» с негативным прогнозом 1 ноября, агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг государственных облигаций Украины до уровня «Caa1» с «B3» с возможностью дальнейшего пересмотра в сторону понижения рейтинга 20 сентября.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за сентябрь 2013 года выросла на 708 млн долл., или на 1,04%, - до 69,060 млрд долл. (552,001 млрд грн), за январь-сентябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,565 млрд долл., или на 7,08%.

Прямой госдолг Украины в сентябре вырос на 738 млн долл., или на 1,33%, - до 56,418 млрд долл., при этом внешний госдолг вырос на 281 млн долл., или на 1,08%, - до 26,286 млрд долл.

В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.

По информации директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галины Пахачук, до конца текущего года политика Минфина по привлечению новых заимствований будет умеренной, при этом цена валютных займов на внешних рынках в 10% годовых является неприемлемой, и Минфин готов выйти на рынок при появлении "окна" ликвидности и адекватной цены долга.