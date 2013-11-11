Pro Capital Group проведет в Лондоне роад-шоу инвестпроектов украинских компаний

Инвестиционный холдинг Pro Capital Group совместно с партнерами планирует провести два роад-шоу инвестпроектов украинских компаний в Лондоне в следующем году, сообщила на пресс-конференции в УНИАН управляющий партнер Pro Capital Group Антонина Кутовая.

При этом, по ее словам, первое из запланированных в 2014 г. роад-шоу может состояться ориентировочно в марте.

По информации Кутовой, Pro Capital Group совместно с Украинским бизнес центром в Лондоне уже провели два результативных роад-шоу. По ее словам, если в первом роад-шоу приняли участие проекты компании из различных отраслей, то второе роад-шоу имело сугубо аграрную направленность, при этом из 7 презентованных проектов, 3 касались маслоэтракционных предприятий, которые, по ее словам, вызвали большую заинтересованность со стороны инвесторов.

Кутовая также не исключила, что в дальнейшем одно из планируемых роад-шоу будет также специализированным и будет касаться индустриальных предприятий.

По словам управляющего партнера Pro Capital Group Дмитрия Олейника, следующим шагом для привлечения иностранных инвестиций в украинские предприятия должно стать создание благоприятных условий для инвестирования непосредственно в Украине. Именно этому, по его словам, будет способствовать проведение в ноябре т.г. в Киеве конференции "Деньги для бизнеса, бизнес для денег", на которой будет представлен широкий спектр как инвесторов, так и непосредственно украинских компаний. По его словам, организация подобных конференций будет способствовать созданию продуктивного диалога между бизнесом и инвестиционным капиталом.

Как отметил исполнительный директор представительства Варшавской фондовой биржи в Украине Андрей Дубецкий, диалог между бизнесом и инвесторами будет способствовать повышению общего инвестиционного имиджа Украины. В свою очередь, это окажет позитивное влияние на инвестиционный имидж отдельных компаний, их возможности размещения за рубежом.

По словам члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Анатолия Амелина, повышению инвестиционного имиджа страны будет также способствовать двойной листинг компаний - на зарубежных площадках и в Украине. По его словам, на сегодня уже две компании предоставили документы о ведении двойного листинга.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции руководитель департамента по связям с инвесторами компании "Милкиленд" Сергей Трифонов отметил, что его компания планирует в ближайшее время рассмотреть возможность проведения двойного листинга, при этом не уточнил конкретных сроков. "Прямо завтра сядем и подумаем", - отметил он. Трифонов также отметил, что на сегодня для инвесторов наиболее интересным является даже не текущая отчетность компаний, а их планы по дальнейшему развитию. "Инвесторы всегда устремлены в будущее, их не интересуют цифры мертвой отчетности, их интересует будущее", - отметил он.

Справка УНИАН. Компания Pro Capital Group создана в 2010 году путём объединения таких структур, как консалтинговая компания Pro-Consulting, компания по управлению активами Pro Capital Asset Management, торговец ценными бумагами Pro Capital Securities и инвестиционная компания Pro Capital Investment.

Компания Pro Capital Group проводит актуальные маркетинговые исследования; занимается созданием и управлением активами инвестиционных фондов; комплексным сопровождением операций с ценными бумагами на фондовом рынке; инвестиционным банкингом и построением эффективных взаимоотношений с инвесторами.