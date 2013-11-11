ЕБРР сохранил свой прогноз падения экономики Украины до -0,5% по итогам года

Европейский банк реконструкции и развития сохранил свой прогноз спада украинской экономики до «минус» 0,5% по итогам 2013 года и одновременно ухудшил прогноз роста экономики в 2014 году до 1,5% с 2,5%, озвученного в мае текущего года.

Об этом говорится в отчете ЕБРР, опубликованном на сайте банка.

По информации ЕБРР, экономика Украины находится в состоянии падения, начиная с третьего квартала 2012 года, что связано с негативным влиянием внешних факторов, плохой бизнес-средой и нестабильностью внутренней политики. Снижение внешнего спроса привело к падению производства в таких ключевых секторах, как машиностроение, металлургия и химическая промышленность, при этом продолжает сокращаться строительство.

«Хотя рецессия, вероятно, завершится в четвертом квартале 2013 года, за счет низкой базы сравнения прошлого года и близкого к рекорду урожая зерна, дальнейшее восстановление, вероятно, будет очень медленным, если только власти не начнут реализацию программы реформ", - отмечается в сообщении.

По оценкам ЕБРР, кредитование развивается медленными темпами, что связано с высокими процентными ставками в национальной валюте на уровне 20%, при этом Нацбанк продолжает ужесточать контроль движения капитала. Внешние риски, как отмечает ЕБРР, остаются очень высокими, в то время как резервы НБУ сократились до уровня 2,5 месяцев импорта при ограниченном доступе правительства к международным рынкам капитала.

Как сообщал УНИАН, ЕБРР прогнозировал снижение на 0,5% ВВП Украины в 2013 году в мае текущего года.

Всемирный банк в октябре текущего года ухудшил прогноз роста экономики Украины по итогам 2013 года до 0% с ранее прогнозируемого показателя в 1%.

По версии Международного валютного фонда, ВВП Украины по итогам 2013 года составит 0%, по версии международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг» - 1,1%.

Согласно государственному бюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 трлн грн, рост ВВП - 3,4%.