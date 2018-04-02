Председатель БТА-Украина: Все судебные споры вокруг банка находятся на завершающей стадии

Председатель наблюдательного совета ПАО БТА Банк Украина Рысбек Токтомушев в блиц-интервью УНИАН сообщил о грядущей концентрации 99% акций банка в собственности казахстанского АО БТА Банк, а также заявил, что менеджмент банка будет придерживаться политики органичного роста с акцентом на надежность.

- Рысбек Чоробекович, правда ли что материнский БТА Банк готовится сконцентрировать 99% акций украинской дочки?

- Да, это правда. Все судебные споры в Великобритании и Украине или завершены или находятся на завершающей стадии. Соответственно, казахстанский БТА банк готовится к оформлению права собственности на 50% акций. В данный момент казахстанский банк владеет 49,9% акций. После завершения соответствующих разрешительных и исполнительных процедур ожидается, что казахстанский банк будет владеть 99% акций украинского БТА Банка.

- Кто был сторонами спора и по поводу чего были судебные споры?

- Споры были между Мухтаром Аблязовым и казахстанским БТА банком. Споры имели место в нескольких юрисдикциях, включая Великобританию и Украину. Предметом спора были различные активы, расположенные в нескольких странах. Одним из таких активов были акции украинского БТА. При этом,хочу еще раз подчеркнуть, что все судебные споры или завершены или находятся на завершающей стадии. Казахстанский БТА Банк доказал свои права на акции украинской дочки.

- Влияют ли споры вокруг акций банка на работу БТА-Украина?

- Нет, судебные споры не влияют на операционную деятельность банка. Казахстанский банк, как акционер, оказывает влияние на деятельность украинской дочки. А операционная деятельность осуществляется менеджментом БТА-Украина.

- Означает ли концентрация акций до 99% смену контроля над банком?

- Нет, не означает. Казахстанский банк с 49,9% акций и до этого был мажоритарным акционером с решающим влиянием на деятельность украинского банка. Поэтому с точки зрения контроля над банком, ничего не меняется.В аспекте операционной деятельности банка, тоже ничего не меняется.

- Каковы перспективы БТА-Украина?

- Мы консервативны в кредитовании. Мы целенаправленно поддерживаем высокий уровень надежности банка. Мы не делаем ставку на розничный бизнес. По профилю мы ближе к «бутиковому» банку: работаем с относительно небольшим количеством больших клиентов. Не стремимся к росту как таковому. Для нас рост – это больше побочный эффект от успешной работы с клиентами. За период с 2009 года по сегодняшний день, нам удалось существенно «срезать» расходы и значительно увеличить активы, при этом сохраняя один из самых высоких на рынке уровней надежности банков. На перспективу ближайших, скажем, трех лет, мы смотрим с умеренным оптимизмом. Не думаю, что акционеры и менеджмент банка захотят агрессивного роста банка, поскольку это означает дополнительные риски. Я думаю, что мы и далее будем консервативны в кредитовании и будем следовать политике органичного роста с акцентом на надежность.

Виктор Прокопчук