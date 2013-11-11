Объем возмещений НДС за год составит около 60 млрд грн

15:33, 11 ноября 2013
Финансы
0

Объем возмещений по налогу на добавленную стоимость предпринимателям-плательщикам НДС по итогу года составит около 60 млрд грн, сообщил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов по итогам встречи с вице-президентом Европейской комиссии, комиссаром ЕС по вопросам экономики Олли Ренном.

“Первый вице-премьер-министр отметил, что по оценкам Кабинета министров, в этом году сумма бюджетного возмещения составит около 60 млрд грн. В январе-сентябре этого года эта сумма равнялась 42,9 млрд грн.”, - говорится в сообщении пресс-службы первого вице-премьера.

Арбузов подчеркнул, что ситуация с возмещением НДС в Украине улучшается.

«Улучшается ситуация с возмещением налога на добавленную стоимость. Положительная динамика наблюдается и по автоматическому возмещению НДС предприятиям с иностранным капиталом», - отметил Арбузов.

Как сообщал УНИАН, объем возмещений по налогу на добавленную стоимость предпринимателям-плательщикам НДС за январь-сентябрь составил 42,8 млрд грн при заявке к возмещению в объеме 39 млрд грн.

В июле 2013 года Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями на добровольной основе.

Миндоходов прогнозировало возможный объем бюджетных возмещений НДС посредством выпуска фискальных векселей на уровне 12 млрд грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter