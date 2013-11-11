Объем возмещений НДС за год составит около 60 млрд грн

Объем возмещений по налогу на добавленную стоимость предпринимателям-плательщикам НДС по итогу года составит около 60 млрд грн, сообщил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов по итогам встречи с вице-президентом Европейской комиссии, комиссаром ЕС по вопросам экономики Олли Ренном.

“Первый вице-премьер-министр отметил, что по оценкам Кабинета министров, в этом году сумма бюджетного возмещения составит около 60 млрд грн. В январе-сентябре этого года эта сумма равнялась 42,9 млрд грн.”, - говорится в сообщении пресс-службы первого вице-премьера.

Арбузов подчеркнул, что ситуация с возмещением НДС в Украине улучшается.

«Улучшается ситуация с возмещением налога на добавленную стоимость. Положительная динамика наблюдается и по автоматическому возмещению НДС предприятиям с иностранным капиталом», - отметил Арбузов.

Как сообщал УНИАН, объем возмещений по налогу на добавленную стоимость предпринимателям-плательщикам НДС за январь-сентябрь составил 42,8 млрд грн при заявке к возмещению в объеме 39 млрд грн.

В июле 2013 года Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями на добровольной основе.

Миндоходов прогнозировало возможный объем бюджетных возмещений НДС посредством выпуска фискальных векселей на уровне 12 млрд грн.