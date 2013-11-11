Местной власти необходимо обеспечить дополнительными поступлениями бюджеты

Министерство финансов Украины рекомендовало местным органам власти обеспечить привлечение дополнительных источников поступлений в местные бюджеты, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, сбалансирование расходов местных бюджетов является первоочередной задачей местных органов власти, от качества решения которой зависит уровень социально-экономического развития регионов и государства в целом.

«Местным органам власти необходимо обеспечить привлечение дополнительных источников поступлений в местные бюджеты и максимальное направления средств на выплату заработной платы, а также принять меры с целью недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности по этим выплатам», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства в октябре 2013 года снизился до минимального уровня с начала текущего года - 410 млн грн.

В то же время, доходы госбюджета Украины в январе-октябре 2013 года, по оперативным данным Госказначейства, составили 278,6 млрд грн, что на 4,2 млрд грн, или 1,9%, больше показателя за аналогичный период 2012 года в 273,4 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2013 года составил 35,211 млрд грн, что в 1,4 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 24,378 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.