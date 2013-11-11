На межбанке гривня к доллару изменились незначительно

В понедельник, 11 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2045/8,2070 грн/долл. по сравнению с 8,2040/8,2070 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 10,9885/10,9960 грн/евро с 10,9825/10,9905 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни остались на уровне 0,2510/0,2515 грн/рубль с 12.00. В России курс доллар-рубль на ТОМ'е поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,7250 (+0,0885).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3345/1,3405.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 8 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1990/8,2020 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 10,9985/11,0065 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2519/0,2524 грн/рубль.