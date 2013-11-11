«Правэкс-Банк» не подтвердил информацию о своей продаже

Входящий в группу крупных финучреждений «Правэкс-банк» не подтвердил появившуюся в СМИ информацию о своей продаже собственнику банка «Национальный кредит» Андрею Онистрату, сообщила УНИАН пресс-служба «Правэкс-Банка».

«Относительно статьи, согласно которой ожидается, что «Правэкс-Банк» будет приобретен господином Онистратом, спикер Intesa Sanpaolo опроверг эти слухи как абсолютно безосновательные», - сообщила пресс-служба банка на запрос УНИАН относительно достоверности публикаций в СМИ о продаже банка.

Пресс-служба банка «Национальный кредит» информацию о возможной покупке «Превэкс-банка» также не подтвердила. «Мы не будем комментировать эту информацию. Как сообщалось ранее, ведутся переговоры с несколькими банками, но имена на стадии переговоров мы разглашать не будем», - сообщили УНИАН в пресс-службе.

Справка УНИАН. «Правэкс-Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по объему активов. Владельцем банка является международная банковская группа Intesa Sanpaolo (Италия, 100% акций банка).

«Банк Национальный кредит» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и входит в группу небольших финучреждений. Согласно информации на официальном сайте банка, его владельцами являются Андрей Онистрат (53,2128% акций), а также другие юридические и физические лица (30,0128% и 16,7744% акций банка соответственно).