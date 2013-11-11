Рост доходности еврооблигаций Украины после снижения рейтингов был ожидаемым – эксперт

Рост доходности государственных облигаций Украины после снижения суверенных рейтингов международными рейтинговыми агентствами оказался ожидаемым, заявил в комментарии УНИАН аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» Тарас Котович.

В то же время, по словам эксперта, публикация отчета Fitch, снизившего суверенные рейтинги Украины вслед за аналогичными действиями агентств Moody’s и Standard&Рoor’s, оказала не столь существенное влияние на доходность государственных бумаг Украины.

«Доходности украинских еврооблигаций выросли ещё до публикации пресс-релиза агентства Fitch… Сам же отчёт Fitch и понижение рейтинга пока существенно не отразилось на доходностях еврооблигаций, поскольку оно было вполне ожидаемым и оказалось не настолько существенным, как снижение агентствами Moody’s и S&P», - отметил Котович.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины и рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом. По данным британской газеты Financial Times, после публикации рейтинга доходность 10-летних украинских еврооблигаций выросла почти до 10%.

В начале ноября рейтинг Украины был снижен международным рейтинговым агентством Standard & Poor's Ratings Services до уровня «B-» с «В». В конце сентября рейтинги Украины до преддефолтного уровня «Саа1» снизило международное агентство Moody’s.

Прогнозы по всем рейтингам негативные, что обуславливает возможность их дальнейшего снижения в случае ухудшения экономической ситуации в стране.