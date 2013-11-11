Объем Фонда гарантирования вкладов физлиц в октябре вырос почти на 14%

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем вырос на 13,79% или на 878 млн грн, что втрое превышает прирост за предыдущие 9 месяцев текущего года, сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, с начала года объем ресурсов фонда вырос на 18,93% или на 1,153 млрд грн - до 7,245 млрд грн. На 1 ноября участниками фонда являлись 180 банков.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сентябре 2013 года по сравнению с августом вырос на 0,43%, или 27 млн грн, - до 6,367 млрд грн, с начала года рост составил 4,51% или 275 млн грн.

За 2012 год объем ресурсов фонда вырос на 26,2% или 1,26 млрд грн — до 6,092 млрд грн. В 2012 году фонд выплатил 532,3 млн грн возмещения 14 930 вкладчикам 22 банков.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.