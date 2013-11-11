Финансирование дефицита бюджета обеспечат за счет новых первичных дилеров ОВГЗ

Министерство финансов Украины обеспечит финансирование бюджетного дефицита за счет расширения перечня первичных дилеров и предложения новых инструментов на рынке облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

«Учитывая значительный интерес со стороны коммерческих банков, Министерство финансов рассчитывает на увеличение количества первичных дилеров, что окажет положительное влияние на развитие рынка государственных ценных бумаг и обеспечит финансирование государственного бюджета», - отмечается в сообщении.

По информации министерства, на сегодняшний день количество первичных дилеров ОВГЗ составляет 16, и расширение их количества создаст условия для увеличения конкурентных предложений, удешевления стоимости госзаимствований и роста объемов продаж ОВГЗ. Результат отбора новых первичных дилеров будет объявлен 29 ноября.

На вопрос относительно того, связано ли возобновление практики размещения ОВГЗ, индексированных на валютный курс, с девальвационными ожиданиями, Минфин сообщил, что намерен проводить размещение этих облигаций для оценки спроса на них на первичном рынке. «Размещение гособлигаций происходит с учетом графика платежей по обслуживанию и погашению госдолга на будущие периоды с целью недопущения пиковых нагрузок на бюджет», - говорится в сообщении.

В то же время, в министерстве отметили, что Минфин намерен проводить размещение краткосрочных гособлигаций сроком обращения 21 и 28 дней для эффективного управления госдолгом и ликвидностью единого казначейского счета.

В отношении прогнозов по отношению госдолга к ВВП по итогам 2013 года Минфин уточнил, что стратегия управления госдолгом на 2013 год учитывает график платежей как по существующим, так и по плановым объемам заимствований. «Сегодня у Министерства финансов нет оснований для пересмотра предельного объема государственного долга и его отношения к ВВП на 2013 год», - отмечается в сообщении министерства.

Как сообщал УНИАН, Минфин 28 ноября планирует провести тендер по отбору первичных дилеров облигаций внутреннего госзайма среди банков. Последний тендер по отбору первичных дилеров на рынке ОВГЗ проведен Министерством финансов в мае текущего года. В августе т.г. Кабинет министров Украины постановлением №529 отменил ограничение количества первичных дилеров на рынке ОВГЗ, в то время как ранее в перечень дилеров могли входить не более 16 банков.

Минфин 6 ноября привлек в госбюджет 458,934 млн грн в результате дебютного размещения краткосрочных облигаций внутреннего госзайма сроком обращения 21 день по средневзвешенной доходности 4,03% годовых, размещение которых министерство намерено проводить каждую среду. На предыдущем аукционе 5 ноября Минфин привлек 49,886 млн долл. и не размещал облигации в национальной валюте. Помимо введения практики размещения краткосрочных облигаций, с ноября Минфин намерен возобновить размещение трехлетних облигаций, индексированных на валютный курс, в то время как в июне-сентябре текущего года размещение таких облигаций не проводилось.

По состоянию на 11 ноября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 235,936 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 140,911 млрд грн, в собственности банков - 77,214 млрд грн, нерезидентов - 3,676 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 11 ноября, с начала года в госбюджет поступило 108,432 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 59,497 млрд грн, на обслуживание госдолга – 26,017 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2013 года составил 35,211 млрд грн, что в 1,4 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 24,378 млрд грн. Доходы госбюджета Украины в январе-октябре 2013 года, по оперативным данным Госказначейства, составили 278,6 млрд грн, что на 4,2 млрд грн, или 1,9%, больше показателя за аналогичный период 2012 года в 273,4 млрд грн. В то же время, остаток средств на едином счете Госказначейства в октябре 2013 года снизился до минимального уровня с начала текущего года - 410 млн грн.