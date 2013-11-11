Позитивный результат переговоров с МВФ до конца года маловероятен - эксперты

Позитивный результат переговоров Украины с Международным валютным фондом до конца текущего года маловероятен, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

«Украинское правительство заявило о возможности достижения соглашения с МВФ уже в этом году. Это довольно оптимистическое заявление», - полагает начальник аналитического отдела «Первого украинского международного банка» Евгения Ахтырко. По ее словам, основные требования МВФ остались прежними, и дополнительно МВФ негативно оценил намерения правительства погасить задолженность по НДС финансовыми векселями и снизить ставки налогов в следующем году.

По мнению эксперта, без кредита МВФ девальвационное давление на гривну усилится, поскольку сальдо текущего счета платежного баланса остается отрицательным, приток валюты по финансовому счету будет довольно слабым, а стоимость заимствований на внешних рынках будет оставаться высокой. «Получение кредита МВФ должно снизить напряженность во внешнем секторе экономики», - прогнозирует она.

Заместитель директора аналитического департамента консалтинговой компании «Альпари» Дарья Желаннова также отметила, что Украине нужна поддержка МВФ. «Однако такая поддержка обойдется достаточно дорого. Требования отразятся, в первую очередь, на населении страны», - считает эксперт, приводя в подтверждение своих слов требования МВФ отложить снижение ставок НДС и налога на прибыль, сократить количество занятых и зарплат в бюджетной сфере, девальвировать гривну и повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения.

«Последствия политики урезания госрасходов уже продемонстрировала Греция. При этом поток инвестиций, который может пообещать позитивная оценка МВФ, весьма сомнителен и в текущей ситуации Украина даже при поддержке МВФ вряд ли привлечет серьезный поток средств», - прогнозирует Желаннова. Она отметила, что при малейшей угрозе сворачивания программы количественного смягчения инвесторы поспешно выводили капиталы из более благополучных и устойчивых Бразилии, России и других стран. «С высокой вероятностью, переговоры продолжатся, однако ожидать позитивного развития ситуации вряд ли стоит», - добавила она.

Как отметила главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан, заявление по итогам миссии МВФ не стало неожиданностью, поскольку фонд в очередной раз подтвердил свои ключевые рекомендации для властей Украины, остающиеся актуальными уже нескольких лет. «Рекомендации, выдвигаемые по итогам подобных визитов миссий постпрограммного мониторинга, не являются обязательными для исполнения. В то же время, акцентирование внимания Фондом на «существенном» повышении тарифов на газ и отопление для населения, а также необходимости заметного прогресса по всем указанным направлениям экономической политики» подтверждает наше мнение о том, что МВФ не откажется от своих основных требований к Украине», - поясняет эксперт. Она полагает, что заключение новой кредитной программы с МВФ не является базовым сценарием для Украины, но вероятность такой программы повысилась, учитывая понижение суверенного рейтинга Украины, сообщения о неоплаченном долге «Нафтогаза» и риски экономического давления со стороны России.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в официальном заявлении по итогам последней миссии в Украине в октябре текущего года сообщил о намерениях продолжить технические консультации с правительством Украины, в рамках которых будет разработан пакет мероприятий для разрешения всех вызовов, которые стоят перед Украиной.

По информации Министерства финансов Украины, в настоящее время сотрудничество Украины с Международным валютным фондом сконцентрировано в области технических консультаций, в связи с завершением срока действия последней программы «стенд-бай», и последняя миссия не занималась вопросами возобновления кредитования со стороны МВФ.

В то же время, ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявил, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о предоставлении кредита. По словам главы государства, Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одного - повышение цен на газ для населения. Вместе с тем, Украина предлагает заменить это условие другим и готова к соответствующим переговорам.