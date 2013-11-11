Позиция Украины по привлечению заимствований остается крайне неустойчивой – эксперты

Позиция Украины в части возможного привлечения средств для погашения внешних обязательств на фоне снижения суверенных рейтингов страны тремя крупнейшими рейтинговыми агентствами – Fitch, S&P и Moody’s - остается весьма неустойчивой, отметили в комментарии УНИАН вице-президент департамента корпоративных финансов компании Visum Capital Марина Фомина и главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

«Понижение рейтинга агентством Fitch с В до В- стало логичным продолжением тенденции, которую мы наблюдали ранее со стороны других рейтинговых агентств - Moody's со снижением рейтинга до Caa1 и Standard & Poor's, которое 1 ноября 2013 понизило рейтинг В до В-», - отметила Фомина. – «Таким образом, на сегодня все три ведущих рейтинговых агентства сошлись во мнении относительно увеличения уровня кредитного риска по Украине. Пока агентства не прогнозируют однозначного риска дефолта, а лишь указывают на неустойчивую позицию Украины, связанную со сложностями в привлечении достаточного объема валютных средств для погашения внешних обязательств».

По мнению Фоминой, ситуация усугубляется и тем, что снижение кредитных рейтингов ограничивает доступ украинского правительства к мировым рынкам капитала, а это является фактором роста стоимости заимствований.

В свою очередь Белан напомнила, что прогноз у всех трех рейтинговых агентств остается негативным, а значит, дальнейшее снижение рейтинга возможно с вероятностью один к трем. Но рынок уже учел эту тенденцию. «Мы полагаем, что понижение рейтинга Украины агентством Fitch уже полностью учтено кредитными рынками. После решений S&P и Moody’s это (снижение рейтинга по версии Fitch - УНИАН), по большому счету, было лишь вопросом времени», - отметила Белан.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины и рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом.

По мнению аналитиков Fitch, Украина продолжает наращивать дефицит платежного баланса и искусственно сдерживать курс гривни. При этом приток внешнего капитала, по мнению Fitch, вряд ли компенсирует потерю объема резервов. Украина, как отмечается, и во многом ее корпорации и банки, фактически отрезаны от внешних рынков заимствования высоким уровнем рисковой премии по облигациям.

В Fitch обратили внимание, что правительство ищет альтернативные источники ресурсов. В этой связи небольшим просветлением на общем негативном фоне служит перспектива возобновления финансирования страны со стороны Международного валютного фонда.

Неделей ранее рейтинг Украины был снижен международным рейтинговым агентством Standard & Poor's Ratings Services до уровня «B-» с «В». В конце сентября рейтинги Украины до преддефолтного уровня «Саа1» снизило международное агентство Moody’s.

По данным британской газеты Financial Times, после публикации рейтинга Fitch доходность 10-летних украинских еврооблигаций выросла почти до 10%.