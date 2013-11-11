Кабмин предлагает штрафовать финучреждения за неполную информацию об услугах

Кабинет министров Украины предлагает применять штрафные санкции за непредоставление финансовыми учреждениями необходимой, достоверной и своевременной информации об условиях предоставления финансовых услуг, сообщается на сайте правительства.

Согласно сообщению, Кабмин на своем заседании одобрил проект соответствующих изменений в Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».

Проект предусматривает, что в случае непредоставления потребителям финансовых услуг необходимой информации на финансовые компании будут налагаться штрафные санкции в размере от 100 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 17000 грн). При этом должностные лица компании, допустившей такие нарушения прав потребителей, также будут штрафоваться. На них может быть наложен штраф в размере от 20 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов (от 340 до 1700 грн).

В сообщении отмечается, что по словам экспертов Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, предлагаемые изменения направлены на защиту прав потребителей финансовых услуг. В период экономического кризиса проблема защиты прав потребителей финуслуг ощущается особенно остро. Учитывая это эксперты считают, что промедление с решением назревших проблем будет лишь провоцировать рост недоверия населения к рынку финансовых услуг. Что будет сдерживать привлечение свободных средств населения для инвестирования в национальную экономику.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 июля 2013 года в Украине насчитывалось 415 страховых компаний, 725 кредитных учреждений (в том числе: 622 кредитных союза; 73 других кредитных учреждений, 30 юридических лиц публичного права), 330 финансовых компаний.

Согласно Закону Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» контроль за деятельностью на рынках страхования, услуг небанковских кредитных учреждений, факторинга, лизинга, ломбардов, негосударственного пенсионного обеспечения осуществляет Нацкомфинуслуг.