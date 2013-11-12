Fitch подтвердило рейтинг Кипра, прогноз - негативный

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Кипра в иностранной валюте "В-" и аналогичный рейтинг в национальной валюте "ССС" с негативным прогнозом, сообщает "Прайм" со ссылкой на агентство.

Потолок по рейтингам страны и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтверждены на уровне "В".

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"Экономические прогнозы остаются слабыми, хотя динамика ВВП в настоящее время лучше прогнозов Fitch. В 2013 году ожидается уменьшение экономики на 7% при прошлом прогнозе на уровне 9%. В будущем году глубокая рецессия продолжится", - считают аналитики агентства. В то же время, они отмечают хорошие темпы реализации программы, согласованной с международными кредиторами.

Соотношение госдолга к ВВП вырастет до пикового значения в 130% в 2016 году, а затем начнет постепенно сокращаться во второй половине десятилетия. "Процесс рекапитализации банковского сектора практически завершился, и мы не ожидаем, что потребуются дополнительные средства для поддержки сектора", - говорится в сообщении. Дефицит платежного баланса страны сократился до 2% в 2013 году с 6% годом ранее.

Подтверждение негативного прогноза означает, что "пробуксовки" в процессе реализации структурных реформ могут привести к росту госдолга и более продолжительной рецессии, чем предполагается в настоящее время. Кроме того, может усилиться банковский кризис. Необходимость реструктуризации государственных долговых обязательств может привести к понижению рейтинга до дефолтного уровня.

Напротив, признаки стабилизации экономики и банковского сектора, улучшение динамики экспорта могут помочь перебалансированию экономики и улучшению прогноза по рейтингу до стабильного. "Прекращение контроля за потоками капитала может привести к повышению потолка по рейтингам страны", - заключается в релизе Fitch.

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