Центробанк России снова повысил границы бивалютного коридора

Центробанк России с 11 ноября вновь сдвинул границы плавающего коридора бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на 5 копеек вверх - до 32,45-39,45 рубля.

Как поясняли агентству "Прайм" в ЦБ, теперь регулятор в случае сдвига границ валютного коридора будет публиковать эти данные в течение следующего рабочего дня (по состоянию на утро).

ЦБ использует рублевую стоимость бивалютной корзины в качестве операционного ориентира курсовой политики. Диапазон ее допустимых значений задается плавающим коридором (его нынешняя ширина - 7 рублей), границы которого автоматически корректируются на 5 копеек при достижении размером накопленных (сверх целевого объема) валютных интервенций ЦБ планки в 400 миллионов долларов.

С начала августа Банк России на фоне ослабления рубля уже одиннадцать раз сдвигал границы плавающего коридора бивалютной корзины по 5 копеек вверх - до 32,40-39,40 рубля на 5 ноября. На конец июля границы бивалютного коридора составляли 31,85-38,85 рубля.

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