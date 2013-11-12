Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Греции 550 млн евро на развитие инфраструктуры, финансирование малого бизнеса, а также создание рабочих мест для молодежи, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Мы вкладываем деньги в те сферы, в которых Греция нуждается больше всего: это развитие и занятость", - заявил президент ЕИБ Вернер Хойер.

Большая доля финансирования (350 млн евро) пойдет на ремонт и строительство дорог (434 км и 239 км соответственно). Особое внимание будет уделено трассе Патры-Афины-Салоники. Еще 50 млн евро выделяется на финансирование местных органов власти. Наконец, 150 млн евро предназначены на проекты, связанные с созданием малых и средних предприятий в сфере промышленности, услуг и туризма. При этом предпочтение будет отдаваться предприятиям, трудоустраивающим молодежь.

В Греции, переживающей шестой год глубокой рецессии под воздействием мер жесткой экономии, в настоящее время зафиксирован самый высокий уровень безработицы среди всех стран еврозоны - 27,9% от трудоспособного населения. При этом уровень безработицы среди лиц моложе 25 лет остается в стране катастрофическим - 58,7%.