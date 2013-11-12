Переговоры о вступлении Украины в Евразийский банк развития приостановлены

Москва. Переговоры о вступлении Украины в Евразийский банк развития (ЕАБР) приостановлены.

Как предает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава банка Игорь Финогенов сказал журналистам в Москве.

«Такие переговоры (о вступлении в ЕАБР - УНИАН) не ведутся, был обмен информацией о возможных условиях вступления в ЕАБР, информация была предоставлена украинским властям, больше вопросов нам не поступало. Сейчас нет никаких обращений относительно вступления Украины в ЕАБР. Мы исходим из того, что возникла пауза и мячик на украинской стороне», - сказал Финогенов.

По его словам, переговоры прекратились примерно год назад и обращения со стороны Украины о вступлении не поступало.

При этом глава ЕАБР добавил, что вопрос о взносе Украины является предметом отдельных двусторонних переговоров и не регламентируется уставом банка.

Как сообщал УНИАН, 14 августа премьер-министр Украины Николай Азаров сказал, что считает целесообразным участие Украины в деятельности Евразийского банка развития.

Справка УНИАН. Евразийский банк развития (ЕАБР) - региональный банк развития, учрежденный Российской Федерацией и Республикой Казахстан в 2006 году.

В настоящее время участниками банка являются шесть государств. В их число также входят Армения, Беларусь, Кыргызская Республика и Таджикистан.

К соглашению об учреждении банка могут присоединяться другие государства и международные организации.

Миссия ЕАБР заключается в содействии развитию рыночной экономики государств - участников банка, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между ними путем осуществления инвестиционной деятельности.