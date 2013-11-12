Чистая прибыль крупнейшего банка Италии UniCredit в III квартале упала на 40%

Чистая прибыль UniCredit, крупнейшего банка Италии по объему активов, в III квартале упала на 40% - до 204 млн евро (274 млн долл) при прогнозе аналитиков 203 млн евро. Год назад чистая прибыль за аналогичный квартал составляла 335 млн евро.

По словам генерального директора банка Федерико Гиззони, это был «в особенности непростой III квартал, и не только из-за сезона». Банк получил чистый доход размером 181 млн евро благодаря продаже турецкого страхового бизнеса Yapi Kredi. Эта сделка, а также «очень сильный» вклад бизнеса в Центральной и Восточной Европе, помогли улучшить показатели квартала. Банковские операции в Италии принесли убыток в 165 лн евро, пишут "Ведомости".

По словам Гиззони, в UniCredit уже видят «некоторые начальные ободряющие признаки восстановления» экономики Италии.

Банку удалось укрепить капитальную базу: коэффициент достаточности капитала согласно «Базелю III» составил 9,83% против 9,72% в конце июня.

Справка УНИАН. «УниКредит Банк» (ранее - банк «Пекао», г. Луцк) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупных банков. Он является частью международной финансовой группы UniCredit Group, Италия.

Акционеры банка в августе 2013 года утвердили стратегическое решение о присоединении «УниКредит Банка» к другому дочернему банку группы в Украине, «Укрсоцбанку». Все формальности по реорганизации планируется завершить во втором квартале 2014 года.

Входящий в группу крупных финансовых учреждений «УниКредит Банк» в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил прибыль в 3,03 раза - до 90,506 млн грн.